Conatel: Capacidad de Internet de Venezuela está reducida al 50% tras terremotos

La institución pública de telecomunicaciones apuntó que están realizando labores de recuperación y añadió que las afectaciones podrían mantenerse durante los próximos días

CIUDAD MCY.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) informó que a causa de los fuertes sismos registrados el pasado 24 de junio, se produjo una ruptura en el cable submarino de fibra óptica que conecta al país con la red internacional, reduciendo actualmente la capacidad del servicio de Internet en un 50% aproximadamente.

En ese sentido, comentó en un comunicado publicado en sus redes sociales que la afectación más grave ocurrió a 1,8 kilómetros de la estación de Puerto Viejo, en Catia La Mar, en el estado La Guaira.

Sostuvo que los equipos especializados realizan las labores de reparación, por lo que acotó que «es posible que se presenten conexiones intermitentes, lentitud en la navegación, demoras en videollamadas y videojuegos, así como mayor congestión durante las horas de mayor demanda».

Conatel advirtió que las afectaciones podrían mantenerse durante los próximos días y recomendó hacer «un uso consciente y racional de la red para contribuir a garantizar las comunicaciones, especialmente las de emergencia».

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