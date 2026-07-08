Definen acciones para el manejo de escombros generados por sismos en La Guaira

CIUDAD MCY.- Las autoridades definieron acciones para la remoción y manejo de más de un millón de toneladas de escombros en el estado La Guaira, generados por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, lideró una reunión de coordinación para revisar las fases del operativo y planificar el despeje de las zonas afectadas, así como optimizar los protocolos logísticos.

La estrategia incluye mecanismos de demolición controlada y el procesamiento seguro de los residuos para rehabilitar áreas urbanas y reducir riesgos.

Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) estimó que los terremotos generaron 1,2 millones de toneladas de residuos.

Del total, de acuerdo con el Pnud, cerca de 900.000 son de las estructuras de concreto y acero colapsadas, mientras el resto son por enseres domésticos.

AVN