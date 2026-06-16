El Sistema lanza su primera campaña global de recaudación de fondos

La iniciativa, que combina música y deporte, se marca en el Mundial de Fútbol 2026

CIUDAD MCY.- Con el nombre «Nadie llega solo», El Sistema lanza su primera campaña de recaudación de fondos a escala internacional, una propuesta audiovisual de alto impacto que une a la música con el desarrollo social.

Esta ambiciosa iniciativa se enmarca en el Mundial de Fútbol 2026 y se transmitirá en canales internacionales como ESPN y DSports, con un foco inicial en audiencias de Argentina, Colombia y Venezuela.

Bajo la premisa de que una orquesta es el equipo más exigente del mundo, las piezas entrelazan el lenguaje deportivo con la música, a través de voces icónicas y reconocidas de la narración internacional.

Este proyecto está representado por destacados periodistas venezolanos como Carolina Guillén, Álex Candal y Luis Alfredo Álvarez, acompañados por el célebre narrador salvadoreño Fernando Palomo, quienes son reconocidos por describir con pasión jugadas maestras que, en pantalla, se revelan como el talento, la destreza y la concentración de los niños músicos en plena ejecución.

Los protagonistas de este proyecto son niñas y niños pertenecientes a distintos núcleos de El Sistema en Canaima, Cojedes, Montalbán y Petare, como muestra de la gran diversidad y alcance de los más de un millón de jóvenes que dan vida a la institución en todo el país, en una campaña conceptualizada y producida por la empresa de comunicaciones Pa’ Los Panas.

«Esta campaña nace con la idea de levantar fondos para El Sistema a nivel mundial y, principalmente, para la compra de instrumentos y equipamientos de los diferentes núcleos a nivel nacional. El foco absoluto es recaudar fondos para el fortalecimiento del parque musical de El Sistema», afirmó Eduardo Méndez, director ejecutivo de El Sistema.

“Nadie llega solo” se desplegará y evolucionará junto al calendario del torneo de fútbol, ​​donde fueron estrenados en su fase inicial los dos primeros comerciales, para luego incorporar una tercera pieza exclusiva diseñada para la gran final.

Después del Mundial de Fútbol, la campaña se mantendrá durante seis meses adicionales en televisión internacional, adaptando la narrativa audiovisual a las temporadas de béisbol y tenis.

Todas las personas y organizaciones que deseen sumarse al equipo más refinado del planeta pueden realizar sus aportes de manera directa e internacional, a través de las plataformas digitales y pasarelas de pago habilitadas en la dirección oficial: https://linktr.ee/elsistema__. También puedes encontrar más información del evento en @elsistema.

FUENTE: CIUDAD CCS

FOTO: CORTESÍA