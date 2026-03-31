Articulación popular – policial garantiza paz en accesos de Lamas

Bajo una visión de gestión integral, el operativo Semana Santa 2026 se fundamenta en la prevención activa y el acompañamiento constante a ciudadanos y visitantes

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de consolidar al municipio José Ángel Lamas como un referente de seguridad y orden público durante el asueto de la Semana Mayor, la Alcaldía de Lamas, en articulación con Protección Civil y los organismos de seguridad ciudadana, mantienen un despliegue operativo de alto impacto en las principales arterias viales de la jurisdicción.

Esta estrategia no solo busca garantizar el flujo vehicular en los accesos al pueblo santacrucense, sino también establecer un anillo de protección que permita el sano esparcimiento de las familias, cumpliendo con los estándares de seguridad nacional.

DESPLIEGUE EN TERRITORIO

La operatividad del plan se concentra en tres nodos logísticos de vital importancia para la conectividad regional. La presencia técnica y policial se evidencia en:

Eje Santa Cruz / Cagua: Punto de control y asistencia al viajero.

Eje Santa Cruz / La Julia: Vigilancia de corredor vial estratégico.

Eje Santa Cruz / Palo Negro: Monitoreo y prevención de incidencias.

El alcalde, Tony García, ha liderado personalmente la supervisión de estos puntos, enfatizando que la eficiencia institucional es la base de la tranquilidad pública. A través de sus canales oficiales, el mandatario ratificó el carácter ininterrumpido de las labores:

«Trabajamos 24/7 toda la Semana Santa 2026 para que tu única preocupación sea el sano esparcimiento. La labor conjunta con Protección Civil y los cuerpos de seguridad es la garantía de bienestar en cada vía de acceso a nuestro municipio», puntualizó García.

Este despliegue responde a una arquitectura de seguridad nacional emanada por el Presidente Nicolás Maduro y la Presidenta (E) Delcy Rodríguez, cuya ejecución en el estado Aragua cuenta con el respaldo irrestricto de la Gobernadora Joana Sánchez.

El Gobierno Municipal de Lamas reafirma que la planificación y la mística de trabajo de sus funcionarios son los pilares que permiten cerrar cada jornada con éxito, garantizando que el retorno a casa sea tan seguro como la llegada al corazón de Santa Cruz.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA