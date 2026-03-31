Cuerpos de seguridad y prevención mantienen dispositivo Semana Santa Aragua Segura 2026

Conductores de motocicletas reciben orientación a través de las aulas móviles desplegadas en puntos estratégicos de control, para concientizarlos en la prevención y disminución de accidentes

CIUDAD MCY.- Desde la alcabala de El Limón, el secretario de Transporte del estado Aragua, Gabriel Perdomo, supervisó la continuidad del operativo de seguridad ciudadana para el asueto de Semana Santa 2026, instrucciones emanadas por la vocera del Poder Popular en la gobernación de Aragua, Joana Sánchez y en coordinación con la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), funcionarios de Protección Civil, Bomberos, Policía Nacional Bolivariana (PNB), Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) junto a organismos de Prevención del Delito.

El principal objetivo de este despliegue es alcanzar un balance de índice “cero accidentes”, emulando los resultados positivos obtenidos durante el pasado asueto de Carnaval. Para ello, las autoridades han implementado aulas viales preventivas en diversos puntos estratégicos del estado, donde se brinda orientación a los conductores sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y mantener una conducta responsable durante su movilización por el territorio aragüeño.

CONTROL Y VIGILANCIA

Una de las prioridades del operativo es la atención a los motorizados, sector que registra la mayor incidencia de siniestros en estas fechas, el secretario Perdomo, informó que, se están realizando pruebas antidoping, revisión de documentación y sesiones de concientización específicas para este grupo, asimismo, el INTT mantiene una estricta vigilancia sobre las unidades de transporte público y aquellos vehículos que prestan servicios de excursiones fuera de su ruta habitual para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Como medida de control de velocidad, la PNB ha instalado dispositivos de reducción (Recovacs) en las vías de mayor afluencia para obligar a los conductores a mantener una marcha prudencial.

Las autoridades hicieron un llamado a la conciencia ciudadana, exhortando a los viajeros a evitar el consumo de alcohol al conducir, utilizar correctamente el cinturón de seguridad y el casco, y abstenerse de usar el teléfono celular para grabar o tomar fotografías mientras están al volante, especialmente en zonas de montaña que requieren máxima precaución.

Finalmente, se anunció que el despliegue se extenderá hacia al Sur de Aragua y otros puntos de interés en los próximos días, cuya jornadas de prevención también sirve como antesala a la próxima aprobación de la Ley de Convivencia Estadal, instrumento legal que permitirá un mayor control y la aplicación de multas a quienes infrinjan las normas;

Baja la marca «Aragua encanta», el gobierno regional procurará mantener la vigilancia activa para que propios y visitantes disfruten de una Semana Santa segura y en paz.

ELIMAR PÉREZ |

FOTOS: ELIMAR PEREZ