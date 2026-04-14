Asamblea integral llevó justicia social para el equipo del HCM

CIUDAD MCY.- Enmarcado en el Plan de las Siete Transformaciones y atendiendo a las políticas de protección social impulsadas por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, este lunes se llevó a cabo una asamblea integral con la fuerza laboral del Hospital Central de Maracay (HCM). El encuentro tuvo como objetivo principal establecer una ruta directa de atención para el personal que sostiene el sistema público de salud en la entidad.

La actividad estuvo encabezada por Gipsy Colmenares, secretaria general de la Cuarta Transformación para el Gobierno Bolivariano de Aragua, quien destacó que esta iniciativa surge como una respuesta inmediata a las orientaciones de la mandataria regional para dignificar las condiciones de vida y trabajo de los servidores públicos.

Durante la asamblea, se escucharon de primera mano las necesidades del equipo de Corposalud, lo que permitió definir un cronograma de acción que abordará áreas críticas como la salud individualizada, la atención a familiares directos, así como planes de recreación y programas de salud mental para el personal médico, de enfermería, administrativo y obrero.

HUMANIZACIÓN Y DOTACIÓN INMEDIATA

Como parte del inicio de este plan de atención integral, la jornada incluyó una entrega técnica de equipamiento destinado a optimizar las áreas de descanso y servicios del personal dentro del nosocomio maracayero.

Al respecto, Colmenares enfatizó el compromiso institucional con la humanización de los espacios: «Cumpliendo orientaciones de la vocera de la Aragüeñidad, hemos generado esta asamblea para escucharles y, junto a los trabajadores, generar un cronograma de atención individualizada y colectiva. Es apenas el inicio de lo que será, de forma generalizada e integral, la humanización de nuestro equipo valioso y honroso de Corposalud y de todo el sistema de salud dentro del hospital», puntualizó Colmenares.

Asimismo, la autoridad regional detalló que la dotación inicial consta de 10 dispensadores de agua, 10 hornos microondas y 10 cafeteras, herramientas que buscan mejorar la cotidianidad laboral del equipo humano que hace vida en el HCM.

COMPROMISO CON LA SALUD PÚBLICA

El despliegue contó con la participación estratégica de la Elba Petit, directora del Hospital Central de Maracay, y la Lcda. Ana Sandoval, directora de Asodiam, quienes se sumaron a este esfuerzo de articulación institucional. Ambas autoridades destacaron que estas acciones forman parte medular de la Transformación Social (4T), modelo que busca consolidar la Justicia Social a través de la atención directa a quienes garantizan el derecho a la vida. Esta unidad de mando entre las distintas instituciones de salud del estado Aragua asegura que la gestión bolivariana avance con coherencia política en el fortalecimiento del sistema público nacional de salud.

Esta acción reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano de Aragua con la protección de quienes cuidan la salud del pueblo. El despliegue continuará de forma progresiva, asegurando que las políticas de bienestar social lleguen a cada rincón del sistema hospitalario del estado, consolidando así el fortalecimiento institucional en el marco del bienestar colectivo y la eficiencia en la gestión pública.

PRENSA SECRETARÍA CUARTA TRANSFORMACIÓN

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