Hospital Central de Maracay abraza a las familias con 57 especialidades médicas

Con nueve quirófanos de última tecnología y un equipo médico movido por la vocación, el nosocomio cuenta con espacios dignos y pulcros, climatizadas, iluminadas y totalmente remodeladas que garantizan la seguridad e higiene necesarias para cualquier intervención especializada.

CIUDAD MCY.- Entender que el acceso a la salud es un derecho que debe ejercerse con calidad, calidez y humanidad es la premisa que hoy rige al Hospital Central de Maracay (HCM). Tras un profundo proceso de renovación y modernización, el centro de salud tiene abiertos sus puertas, diseñadas no solo para curar, sino para brindar consuelo, esperanza y atención más sensible y cercana a todos los pacientes.

Con 57 especialidades médicas y quirúrgicas, el HCM trasciende las fronteras de Aragua para consolidarse como un faro de esperanza, que no solo atiende a los pacientes locales, sino también a enfermos de diversas partes del país que necesiten del servicio de salud.

RENACER DEL HCM

El resurgir de este recinto histórico marca un antes y un después en la atención pública de la entidad. La transformación de la infraestructura se pensó desde la empatía: crear espacios donde el paciente se sienta seguro, cómodo y cuidado.

El hospital pasó de tener 3 a 9 quirófanos completamente operativos, permitiendo realizar intervenciones quirúrgicas entre las que destacan, cirugía maxilofacial, traumatología, oftalmología, neurocirugía, oncológica, laparoscopia, entre otras, donde se realizan cirugías todos los días y reduciendo los tiempos de espera.

Asimismo ahora tiene espacios dignos y pulcros, con instalaciones de alta tecnología, climatizadas, iluminadas y totalmente remodeladas que garantizan la seguridad e higiene necesarias para cualquier intervención especializada.

De igual manera las salas de preoperatorio, postoperatorio y recuperación han sido dotadas con camas nuevas, colchones y camillas de traslado, asegurando que el paciente despierte y evolucione en un entorno amable y digno.

HOSPITAL NACIONAL AL SERVICIO DEL PUEBLO

El impacto de esta modernización trasciende la región central. Edgar Silva, jefe de quirófano del HCM, destaca cómo estas mejoras permiten ofrecer una atención integral a nivel nacional

«Anteriormente, nosotros contábamos con tres quirófanos, ahorita contamos con nueve quirófanos, con todas las especialidades que pueden resolverse a nivel nacional, las tenemos nosotros»

Silva subrayó que no nada más se atiende a los pacientes aragüeños.

«Se resuelven mucha cantidad de pacientes, no solamente a nivel del estado de Aragua, este es un hospital, más bien, podemos decir que es el hospital central de Venezuela, porque aquí vienen muchas especialidades referidas de otros estados, Apure, Amazonas, Guárico y disponemos y le damos respuesta a todos los pacientes que corren de nuestra institución»

HÉROES DE BATAS BLANCAS

​Más allá de la moderna infraestructura, el verdadero corazón del HCM late en sus pasillos gracias a su personal médico y de enfermería. Lejos de ser un entorno frío, el hospital se llena de la calidez de profesionales altamente capacitados que se convierten en aliados y héroes para quienes enfrentan la enfermedad.

​En cada una de las 57 especialidades, el equipo de salud entrega su vida con vocación, recorriendo cada camilla para asegurarse de que los pacientes no solo reciban tratamiento, sino que se sientan escuchados, comprendidos y acompañados.

Con este esfuerzo, los héroes de la salud no solo entrega un servicio, sino que también se los médicos realicen su labor con excelencia con, calidez y, sobre todo, con un profundo sentido de humanidad.

MÁS QUE UN COMPROMISO, ES AMOR A LA ARAGÜEÑIDAD

Esta nueva etapa de recuperación no es un hecho aislado, sino la materialización de un compromiso asumido por la gobernadora Joana Sánchez quien se ha encargado desde el día uno de velar por mejorar significativamente la infraestructura de la salud.

Tal cómo se comprometió en su acto de investidura como mandataria regional, realizado en el Histórico Samán de Güere, frente al presidente Nicolás Maduro, y el pueblo aragüeño, la gobernadora Joana Sánchez, hizo realidad la restauración integral del principal centro de salud de la región central.

De la mano del Plan de la Aragüeñidad, la mandataria regional a pasos agigantados ha respondido directamente a las querencias del pueblo de que fuera restaurado este centro de salud para una mejor atención y obedeciendo al pueblo, la gobernadora Joana Sánchez junto al tren del ejecutivo regional, trasformó ese planteamiento en una realidad concreta y palpable, donde el paciente, en medio de la adversidad, encuentre un espacio seguro, lleno de esperanza y, sobre todo, profundamente humano.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA