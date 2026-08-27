Presidenta Delcy Rodríguez constata despliegue del Plan de Recuperación de Escuelas en Catia con 96% de avance

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana, Delcy Rodríguez, acompañada de autoridades gubernamentales, inspecciona el despliegue del Plan de Recuperación de Escuelas en la Unidad Educativa Nacional «Juana Bautista Pacheco Cáceres», ubicada en Los Magallanes de Catia, para supervisar el avance de su rehabilitación integral.

Para la fecha, la institución alcanza un 96% de ejecución de las obras previstas, gracias al esfuerzo sostenido de un grupo importante de trabajadores, directos e indirectos, quienes han dedicado su labor a transformar las condiciones de este centro educativo para el beneficio directo de 7 mil habitantes de la comunidad.

El proyecto destaca por su alto nivel de complejidad técnica y mejora en la infraestructura, logrando el retiro seguro de 2 mil 450 metros cuadrados de asbesto y la intervención estructural de 25 columnas internas para garantizar la seguridad de los espacios.

Además, la escuela ha sido dotada con 285 luminarias nuevas, la reconstrucción total de baños y cocina, la instalación de gradas con capacidad para 150 niños y la implementación de un nuevo sistema de almacenamiento de agua con capacidad de 20 mil litros, asegurando así servicios básicos óptimos para los estudiantes.

Durante el recorrido, la Jefa de Estado destaca que el Plan de Recuperación de Escuelas es una iniciativa que busca dignificar los espacios de aprendizaje en todo el territorio nacional, tras el doblete sísmico que afectó al país.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA PRENSA PRESIDENCIAL