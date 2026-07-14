Bancos privados exonera comisiones de operaciones con puntos de venta en La Guaira

CIUDAD MCY.- Bancos privados exoneraron por 90 días a los comercios del estado La Guaira de las comisiones por operaciones con puntos de venta ante la emergencia por el doble terremoto, informó la Asociación Bancaria (Asobanca).

Se prevé que las medidas puedan aliviar la carga operativa e impulsar la reactivación económica local, además de la estabilización de las transacciones comerciales en proceso, reseñaron medios.

Además, luego de dos semanas del desastre natural, un 40 % de los 12.300 puntos de venta en la región se encuentra procesando transacciones comerciales.

La asociación afirmó que las instituciones financieras privadas siguen en contacto directo con sus clientes, en caso de que necesiten asesoramiento para las condiciones de créditos vigentes y métodos de pago.

FUENTE : AVN

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