Sectores de industria y comercio ratifican compromiso con el plan de eficiencia energética

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por consolidar la estabilidad energética del país, representantes de los sectores industria y comercio manifestaron su respaldo a las estrategias de eficiencia energética impulsadas por el Gobierno Bolivariano.

Durante un encuentro, liderado por la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios (VSOPS) en la sede de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), el sector privado se comprometió a trabajar de la mano con el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE) y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en la implementación de planes, para optimizar el consumo de energía y garantizar la continuidad del servicio eléctrico en beneficio del pueblo venezolano.

El gerente corporativo de Asuntos Públicos de Empresas Polar, Ibrahim Torres, celebró la instalación de la mesa de trabajo para acordar acciones conjuntas que beneficien al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y prevalezca la productividad de alimentos en el territorio nacional.

“Todos buscamos lo mejor para el país y en Empresas Polar buscamos los mejores resultados, por eso queremos trabajar de la mano de las instituciones, así como reafirmar acuerdos. Tenemos muchos procesos con más de veinte plantas a nivel nacional y vamos a trabajar en equipo como hemos venido haciendo”, expresó.

Asimismo, expuso las expectativas del sector para dar continuidad a la producción en sus empresas, manteniendo la voluntad de “aportar entre todos, y estamos totalmente a disposición».

Para el presidente ejecutivo de CAVIDEA, Juvenal Arveláez, la comprensión del momento coyuntural en el sector eléctrico nacional es parte de la conciencia del gremio que representa, por lo que están dispuestos a presentar propuestas que en los próximos días arrojen resultados favorables al país.

En el encuentro participaron representantes de más de cincuenta empresas, entre ellas: Agroindustrias Proeba, C.A., Alimentos Heinz, C.A., Alfonzo Rivas & Cía, Alimentos Arcos Dorados de Venezuela C.A., Aniquesos, C.A. Sucesora José Puig, Empresas Polar Comercial, C.A., entre otras.

FUENTE: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA

FOTO: CORTESÍA