Así amanece el dólar BCV este martes 7 de abril

CIUDAD MCY.- El precio del dólar según el Banco Central de Venezuela (BCV) amaneció este martes 7 de abril en 474,53 bolívares. Este valor representa la tasa oficial para todas las transacciones comerciales en el país.

La divisa estadounidense experimentó este ajuste tras el cierre de las mesas de cambio bancarias. El ente emisor publicó los datos exactos que regirán la jornada económica de hoy en todo el territorio nacional este marzo de 2026.

Cotización del euro y otras monedas internacionales

Además de la moneda norteamericana, el BCV estableció el precio del euro en 547,55 bolívares. Por su parte, el tipo de cambio para otras divisas extranjeras cerró con los siguientes valores oficiales:

Yuan chino (CNY): 68,95 bolívares.

Lira turca (TRY): 10,64 bolívares.

Rublo ruso (RUB): 6,00 bolívares.

Estos montos son el resultado de las operaciones diarias de las instituciones financieras participantes.

FUENTE : EL FOCO

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