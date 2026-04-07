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Venezuela

Inameh estima mantos nubosos y lloviznas dispersas

PorLuisa Pedroza

Abr 7, 2026

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que durante la mañana de este martes habrá nubosidad y precipitaciones variables en algunas partes de Caracas. El resto del día se mantendrá parcialmente nublado con posibles lloviznas.

La temperatura mínima en la capital venezolana rondará los 18° C, mientras que la máxima alcanzará los 27° C.

Durante la mañana se estiman mantos nubosos  que ocasionan chubascos, con mayor fuerza en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Falcón, Portuguesa, Barinas, Apure  Zulia.

El organismo precisó que después del mediodía se espera un incremento de la nubosidad, acompañado de lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas, con mayor frecuencia en los Andes, la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Lara, Falcón, Llanos Occidentales, los Andes y Zulia.

FUENTE:CIUDAD CCS

FOTO:CORTESIA 

Por Luisa Pedroza

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