Línea Ven 911 se mantiene activa 24 horas ante emergencias por lluvias

Ante la emergencia por las recientes lluvias en el país, fue habilitada la línea de atención inmediata del Ven 911 donde los ciudadanos y ciudadanas pueden reportar las emergencias suscitadas por este fenómeno natural, donde recibirán respuesta oportuna.

En ese sentido, la supervisora de la Sala Ven 911, Karola García, destacó que hacen monitoreos constantes y reciben las llamadas de emergencias, reportadas por los usuarios. Asimismo, recalcó que se mantienen alerta ante las inundaciones que han ocurrido en el país.

A su vez, indicó que supervisan constantemente el río Guaire, donde tienen cámaras para su mejor visualización. También cuentan con el monitoreo permanente de las principales vías, calles y centros comerciales.

Vale acotar, que más de 25 operadores se mantienen activos las 24 horas del día, para responder llamadas de los ciudadanos que se encuentren en condiciones de riesgo. «Es una línea única para emergencias reales», agregó García.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL