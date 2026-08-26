Terminales temporales de Maiquetía iniciarán operaciones desde el 1 de septiembre

CIUDAD MCY.- A través de un comunicado difundido en las redes sociales, el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) informó que a partir del martes 1 de septiembre de 2026 iniciarán formalmente las operaciones en los terminales temporales habilitados, tanto para vuelos nacionales como internacionales.

El comunicado destaca que esta apertura es resultado de un proceso de reconstrucción profundo: “Esta apertura es posible gracias a nuestra inquebrantable resiliencia y a un proceso de reconstrucción, bajo altos estándares de calidad y últimas tecnologías”.

El IAIM subrayó que estos nuevos espacios representan mucho más que una infraestructura: simbolizan una reconexión con el mundo, el reencuentro con nuestras raíces, la unión de las familias y la certeza de que la puerta de Venezuela sigue abierta al porvenir.

INFORMACIÓN PARA LOS PASAJEROS

-Reprogramación: Los pasajeros deben comunicarse directamente con sus aerolíneas para verificar la reprogramación hacia los terminales temporales.

-Canales oficiales: El IAIM exhorta a los usuarios a mantenerse atentos a sus redes sociales para próximos anuncios y actualizaciones.

El comunicado concluye con una frase que resume el espíritu de esta nueva etapa: “Venezuela Renace y Maiquetía también”.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL