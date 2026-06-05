Así amaneció el dólar BCV hoy viernes 5 de junio

CIUDAD MCY.- El costo del dólar oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) experimentó un leve aumento en su precio al inicio de jornada de las mesas de cambio en las instituciones bancarias hoy viernes 5 de junio, conozca en cuánto quedó.

En este sentido, el precio de la moneda estadounidense quedó en 563,28 bolívares.

Adicional al precio del dólar, el BCV también publicó el valor del euro, moneda que también aumentó en su precio. La divisa europea quedó establecida en 654,86 bolívares.

El tipo de cambio de otras divisas que se ofrecen en el mercado venezolano abrieron en los siguientes valores:

CNY: 83,16 bolívares.

TRY: 12,25 bolívares.

RUB: 7,67 bolívares.

FUENTE : BCV

FOTO : CORTESÍA