Pronostican lluvias y cielo nublado en gran parte del país

CIUDAD MCY.- En horas de la madrugada y la mañana: se estima abundante nubosidad productora de lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas, en partes de Delta Amacuro, Sucre, sur de Amazonas, Bolívar, Llanos Occidentales, Los Andes y Zulia; asimismo, nubes tipo estratiformes con posibles lluvias o lloviznas dispersas en Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Cojedes, oeste de Guárico y en zonas montañosas de la Gran Caracas.

En horas de la tarde y noche: se prevé mayormente nublado con precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica, en áreas de los estados Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Amazonas, Bolívar, los Andes y Zulia, de igual forma, no se descartan precipitaciones dispersas en Sucre, Monagas, Aragua, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Carabobo, Yaracuy y Falcón; el resto del país permanecerá con nubosidad parcial y fragmentada.

Para los estados Miranda – Distrito Capital – La Guaira, en horas de la madrugada y primeras horas de la mañana se prevé nubosidad de parcial a fragmentada, alternando intervalos nublados en zonas de montañas de la entidad, con probables lluvias o lloviznas dispersas. Luego del mediodía se estima nubosidad con algunos eventos de precipitación, especialmente en zonas de montaña. El viento se mantendrá con componente sur-sureste en Caracas, con velocidades rondando los 10km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19°C y máxima que podría alcanzar los 25°C.

FUENTE : VTV

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