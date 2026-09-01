ASIC Zuata y Comuna Socialista «El Castaño» realizaron jornada educativa de Salud

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de fortalecer la prevención y el bienestar integral de la ciudadanía, el Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Zuata, en alianza con la Comuna Socialista ‘’El Castaño’’ y en el marco de la Cuarta Transformación de la Suprema Felicidad Social, llevó a cabo una sesión educativa de salud abierta a toda la población de la parroquia Zuata, municipio José Félix Ribas.

El encuentro tuvo lugar en la Sala de Autogobierno Popular de la Comuna Socialista ‘’El Castaño’’, teniendo como enfoque en el abordaje de dos condiciones fundamentales para la salud pública: la tuberculosis y el infarto agudo de miocardio.

Durante la jornada, los especialistas ofrecieron información detallada sobre la prevención de la tuberculosis, destacando la identificación de síntomas clave como tos persistente, fiebre, expectoración con sangre y pérdida de peso, además de las medidas de higiene necesarias para evitar su propagación.

Asimismo, en el caso del infarto agudo de miocardio, se explicaron los signos de alerta tales como dolor en el pecho, dificultad respiratoria y malestar en la mandíbula y se abordaron factores de riesgo prevenibles como la hipertensión arterial y el sedentarismo.

Los vecinos y vecinas del sector participaron activamente en este espacio formativo, diseñado para afianzar la cultura de la prevención y el cuidado de la vida en la comunidad.

Cabe señalar que la actividad contó con el respaldo del equipo político, el poder comunal y la Alcaldía del Municipio José Félix Ribas

PRENSA ALCALDIA DE RIBAS

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