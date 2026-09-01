Juventud mirandina intercambia saberes para fortalecer el autogobierno comunal en Aragua

CIUDAD MCY.- Ricardo Flores, vocero de la comuna «Suruapay» del municipio Guaicaipuro, estado Miranda, visitó el estado Aragua, para intercambiar experiencias sobre el desarrollo, consolidación y organización del poder popular.

En un encuentro marcado por el debate ideológico y la evaluación de proyectos locales, el líder juvenil enfatizó la urgencia de trascender la atención de necesidades inmediatas hacia la creación de una economía comunal circular y autosustentable.

Flores destacó que Miranda alberga a más de 200 comunas, (45 de ellas asentadas en el municipio Guaicaipuro), las cuales han comenzado a migrar de la ejecución de obras menores a la consolidación de emprendimientos socioproductivos.

Como ejemplo, el líder citó la experiencia de la comuna «El Legado de Chávez», radicada en la parroquia Cecilio Acosta, una organización impulsada con liderazgo femenino que ha logrado poner en marcha panaderías, plantas potabilizadoras y una infraestructura torrefactora para el procesamiento de café.

«Sin producción no hay revolución. Tenemos que enfocarnos en el largo plazo de la comuna y no tanto en el ahora. Ese proyecto socioproductivo es el que nos va a ayudar a construir el autogobierno y generar recursos propios para cuando no haya consultas públicas», dijo.

Durante una entrevista exclusiva con Ciudad MCY, el vocero repasó también iniciativas emergentes como la creación de empresas comunales de servicios funerarios y carnicerías, así como proyectos de reciclaje transformados en parques biosaludables.

Asimismo, reflexionó sobre su propia trayectoria dentro del movimiento social, la cual inició a sus 15 años tras capacitarse en contraloría social, definiendo el proceso como una transformación profunda del «yo» al «nosotros».

Flores reafirmó que la permanencia de la organización popular no reside en estructuras burocráticas frías, sino en la pasión, la fraternidad y el trabajo constante de las comunidades organizadas que buscan garantizar la soberanía económica desde sus propias bases.

REINA BETANCOURT| CIUDAD MCY

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