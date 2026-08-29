Despliegue de atención integral fortalece el bienestar de los pueblos indígenas en Aragua

Velar por los derechos fundamentales de las comunidades autóctonas, también forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno regional

CIUDAD MCY.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Originarios y de la ejecución del Plan de la Aragüeñidad, instituciones del Estado desplegaron una jornada de atención social e integral en la Comuna Agroturística El Torreón del Sur, ubicada en la parroquia Pedro José Ovalles.

La iniciativa ofreció asistencia médica especializada, insumos y medicina general a niños, jóvenes y adultos pertenecientes a diversas etnias ancestrales residentes de la entidad.

La jornada estuvo coordinada por el Instituto de la Mujer de Aragua, la Misión Guaicaipuro, en alianza estratégica con la Fundación del Niño Aragua y el equipo de Corposalud.

En este sentido, Mónica Herrera, presidenta del instituto regional de la mujer, destacó que este abordaje, impulsado bajo la gestión de la gobernadora Joana Sánchez, responde a los ejes de la Cuarta Transformación Social para garantizar la mayor suma de felicidad y estabilidad a las comunidades vulnerables.

Durante el operativo se brindaron servicios asistenciales en pediatría, ginecología, odontología, psicología y medicina interna, acompañados de la entrega directa de tratamientos farmacológicos.

De igual forma, los equipos multidisciplinarios realizaron un levantamiento de diagnóstico en el territorio para captar a pacientes que requieran tratamientos médicos de mayor complejidad, asegurando su posterior canalización.

Por otro lado, Carmen Huaymare, coordinadora estadal de la Misión Guaicaipuro, visibilizó la diversidad cultural del estado al recordar que en la región convergen 18 pueblos originarios, entre los que destacan las comunidades Mapoyo, Jivi, Inga, Kariña, Pumé, Jotöja y Eñepa.

Asimismo, resaltó que estos abordajes territoriales se mantendrán de forma progresiva en los distintos municipios de Aragua, como ya se ha ejecutado en la jurisdicción de Urdaneta.

Las autoridades regionales y los voceros indígenas coincidieron en la importancia de afianzar estas alianzas institucionales para mantener una atención médica continua, garantizando la preservación de la dignidad y la calidad de vida de las familias originarias en la entidad.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CIUDAD MCY