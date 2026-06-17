Asodiam activa su campaña de donación «Manos que dan, vidas que cambian»

CIUDAD MCY.- La Asociación para el Diagnóstico en Medicina del estado Aragua (Asodiam), inició una campaña de recolección de donaciones en sus instalaciones para brindar apoyo a los pacientes ubicados en el Hospital Central de Maracay.

La actividad establece la recepción de ropa, medicamentos y juguetes bajo criterios específicos de selección para garantizar la utilidad de los artículos recolectados.

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‎El centro de acopio opera de manera permanente en la sede principal de la institución, ubicada en la avenida Sucre, en el edificio anexo al HCM, planta baja, de la urbanización La Floresta en Maracay. Los ciudadanos interesados en colaborar con la causa deben consignar sus aportes directamente en este punto de recolección oficial.

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‎La clasificación de donaciones permitidas incluye prendas de vestir limpias, en buen estado y sin roturas. En cuanto a las medicinas, la organización recibirá fármacos vigentes con un mínimo de seis meses previos a su fecha de caducidad, los cuales deben ser no controlados y permanecer sellados. Asimismo, se aceptarán juguetes limpios, completos, de carácter no bélico y que prescindan del uso de baterías para su funcionamiento.

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‎La presidenta de Asodiam, Ana Sandoval, destacó la relevancia de esta campaña y el compromiso de la institución con los habitantes de la entidad aragüeña a través de los programas sociales vigentes impulsados por la gobernadora, Joana Sánchez.

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‎»La gestión nace para beneficiar a las personas en el marco del Plan de la Aragüeñidad en apoyo y respaldo permanente de los más necesitados», aseguró Sandoval, quien además formuló un llamado público a la colectividad para sumarse activamente a esta causa benéfica mediante la entrega de sus aportes en el lugar señalado.

PRENSA ASODIAM

FOTOS:ASODIAM REFERENCIAL

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