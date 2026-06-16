Gobierno de Aragua garantizó acceso a consultas médicas especializadas en La Victoria

CIUDAD MCY.- El Gobierno de Aragua benefició a un total de 106 habitantes a través del acceso directo a consultas médicas especializadas durante un despliegue de atención social realizado en el sector II de la urbanización La Mora, en el municipio Ribas. La jornada está contemplada en las políticas del Plan Salud y Vida 2026, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el ministro Carlos Alvarado, para acercar los servicios especializados a las comunidades.

En el operativo, que también contó con la participación de las Misiones de la Patria y diversos organismos públicos, se entregaron 436 beneficios de salud. Los asistentes recibieron atención en medicina general, gastroenterología y odontología. Asimismo, el personal médico realizó 74 pesquisas de peso, talla e hipertensión arterial, y aplicó dosis de la vacuna toxoide.

El despliegue incluyó la realización de estudios especializados de electrocardiograma en la misma comunidad, además de la entrega de 1320 unidosis de medicamentos de forma gratuita. Estas acciones forman parte de las líneas estratégicas del Plan de la Aragüeñidad, promovido por la gobernadora Joana Sánchez para optimizar los servicios públicos en la región.

La autoridad única de Salud en el estado Aragua, Yosmary Lombano, resaltó la importancia de llevar estas especialidades a los sectores residenciales. «A través de este esfuerzo conjunto con el gobierno nacional y regional, eliminamos las barreras de traslado a nuestra población, garantizando la accesibilidad de los servicios médicos y diagnósticos directamente en sus comunidades», señaló Lombano.

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