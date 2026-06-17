Ocumareños celebraron 260 años de historia

El cronograma comprendió eventos religiosos, culturales, recreativos y solemnes.

CIUDAD MCY.- Los habitantes de Ocumare celebraron 260 años de fundación con un merecido reconocimiento por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo, en los niveles regional y municipal.

‎El Poder Popular organizado fue protagonista de una agenda nutrida, misma que, integró aspectos culturales, religiosos, recreativos y protocolares.

‎SESIÓN SOLENME

‎En perfecta articulación, el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba) y el Concejo Municipal de Ocumare de la Costa de Oro realizaron una sesión conjunta, para rendir honores al legado histórico y resistencia de los habitantes, desde los tiempos coloniales hasta la actualidad.

‎El discurso principal estuvo a cargo de Luis Lovera, director municipal de Cultura, quien exaltó el valor de los cimarrones. «Somos aguerridos y valientes, después de tantos años aquí reivindicamos la ancestralidad», declaró.

‎Sus palabras estuvieron orientadas a la preservación de las raíces e identidad local, a trabajar para mejorar a la jurisdicción en todas las áreas, pero siempre tomando de fundamento la memoria y enseñanza de los antepasados.

‎Por su parte, la legisladora Katiana Hernández, presidenta del órgano legislativo regional, auguró el éxito de este poblado gracias a las políticas del Plan de la Aragüeñidad y promoción de leyes que permiten el desarrollo social, productivo y económico.

‎»Vamos a ser una referencia nacional e internacional, por todo lo que se construye desde el Ejecutivo y nosotros en la parte Legislativa, con proyectos para la transformación», apuntó.

‎ENCUENTRO FAMILIAR

‎En miras de fomentar la integración familiar y vecinal durante la festividad, el cronograma también contempló una misa de acción de gracias, caimaneras para los más pequeños, parrandones, presentaciones del Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles, agrupaciones dancísticas, por detallar algunas actividades.

‎Es por ello que, el alcalde Wilmer Leal enfatizó la importancia de la preservación de las tradiciones. «Aquí mostramos y ejecutamos nuestras manifestaciones, con el propósito de evitar la transculturación y mantener la idiosincrasia».

‎El secretario de Cultura, Nicolás González, refirió que, la promoción del encuentro se debió al apoyo de la presidenta Encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, «mostramos el respaldo al pueblo de Ocumare, en estos más de dos siglos y medio de trayectoria con una fiesta llena de tradición en identidad».

THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS:GBA