Campamento transitorio de Santa Ana recibió jornada de supervisión y atención directa

CIUDAD MCY.- Por orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Maximiliano Suárez, se desarrolló un despliegue técnico y social en el campamento transitorio del sector Santa Ana, ubicado en el municipio Tovar, con el propósito de fortalecer la atención a las familias afectadas por los sismos registrados el pasado 24 de junio.

La jornada contó con la participación del director de Servicios Públicos, Víctor Natera; el director de Deportes, Ronal Mayora; jefes de Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCh) y colaboradores de la Comuna «Chávez Vive en las Montañas de Tovar», quienes realizaron labores de supervisión, levantamiento de información y captación de requerimientos para brindar respuestas oportunas a las necesidades de las familias damnificadas.

El Gobierno Municipal mantiene un despliegue permanente en los refugios y comunidades afectadas, consolidando acciones de atención integral y acompañamiento para garantizar el bienestar de quienes continúan enfrentando las consecuencias de la emergencia.

PRENSA ALCALDIA DE TOVAR / FOTOS: CORTESÍA