‎Asodiam llevará programa de formación a las comunas

Ciudad MCY.- Durante un encuentro con los medios de comunicación, la presidenta de la Asociación para el Diagnóstico en Medicina del estado Aragua (Asodiam), Ana Sandoval, dio a conocer la puesta en marcha de un programa de formación comunal.

‎

‎Como parte de la integración de las instituciones al nuevo modelo de gobernanza en el Plan de la Aragüeñidad impulsado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, los profesionales del área se desplegarán en las 191 comunas de la entidad para desarrollar talleres de atención primaria y abordaje preventivo de patologías crónicas.

‎

‎Las actividades estarán dirigidas a miembros de los Comités de Salud, adscritos a los Consejos Comunales.

«Vamos a ofrecerle a los comuneros la información y práctica para atender, como es debido, las necesidades del pueblo y promover un estado de salud óptimo», refirió Sandoval.

‎

‎Esta acción surge como una herramienta de fortalecimiento a la Red Ambulatoria, pues la capacitación del personal local posibilitará el control y seguimiento de las condiciones anímicas.

‎

‎»Apostamos a la prevención y el cuidado integral del pueblo, vamos a dar tips sobre cómo mantenerse sanos, y mejorar las patologías ya existentes», puntualizó Ana Sandoval.

‎Thaimara Ortiz | ‎Foto | Referencial