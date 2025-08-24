GBA garantizó distribución de combos proteicos en comunidades costeras

Ciudad MCY

*** La entrega, realizada bajo lineamientos del Gobierno Bolivariano, favoreció a las familias de Chuao, Cepe y Punta Tuja ***

CIUDAD MCY.- En el marco de las políticas de protección social impulsadas por el presidente Nicolás Maduro, el Gobierno Bolivariano de Aragua llevó a cabo la distribución de combos proteicos a las familias del eje costero del municipio Santiago Mariño, atendiendo de manera directa a las comunidades de Chuao, Cepe y Punta Tuja.

De acuerdo a la información difundida en las plataformas sociales, la jornada fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la estructura de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) de la parroquia, el equipo del Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), la Empresa Campesina y la Cooperativa de Camiones de Chuao, quienes garantizaron el traslado marítimo y terrestre de los alimentos hasta cada hogar beneficiado.

En este mismo sentido, se resaltó que para consolidar el éxito de este despliegue, el ministro del Poder Popular para la Alimentación, M/G Carlos Leal Tellería, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde del municipio Mariño, Carlos Guzmán, articularon esfuerzos con el objetivo de asegurar el acceso justo y oportuno a proteínas de calidad, como parte esencial de la dieta de los pobladores.

Con estas acciones, el Gobierno Bolivarianos ratifica su compromiso con la soberanía alimentaria y el buen vivir, permitiendo que las familias de las comunidades costeras reciban atención directa y oportuna a través de los planes de protección social.

