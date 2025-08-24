‎Isena ofrece programas de arteterapia molde

Ciudad MCY .- El Instituto de Senología de Aragua (Isena) se mantiene a la vanguardia con distintas terapias alternativas, por ello, organizó un novedoso cronograma para todas las pacientes.
Las actividades toman como punto central el arte.
La razón es que estas expresiones son un canal de manifestación emocional y fungen un rol de apoyo psicológico durante la lucha con el cáncer.
La nutrida programación incluye múltiples talleres, que abordan el canto, confirmación de un coro institucional, elaboración de muñecas sanadoras, escultura, dibujo y pintura.
Es valioso exaltar que, esta idea se materializa gracias a la articulación internacional del Isena y el Gabinete de Cultura del estado Aragua; una demostración del Gobierno Bolivariano por asegurar las mejores condiciones de vida al pueblo, priorizando la salud.
A través de una publicación en Instagram (@corpoisenaragua), el ente promotor refirió que todo se realiza con el propósito de ofrecer un transitar cómodo, lleno de amor, comprensión y bajo el acompañamiento familiar.
Ciudad MCY || Fotos | Isena