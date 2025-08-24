‎Isena ofrece programas de arteterapia molde

Ciudad MCY .- El Instituto de Senología de Aragua (Isena) se mantiene a la vanguardia con distintas terapias alternativas, por ello, organizó un novedoso cronograma para todas las pacientes.

‎

‎Las actividades toman como punto central el arte.

La razón es que estas expresiones son un canal de manifestación emocional y fungen un rol de apoyo psicológico durante la lucha con el cáncer.

‎

‎La nutrida programación incluye múltiples talleres, que abordan el canto, confirmación de un coro institucional, elaboración de muñecas sanadoras, escultura, dibujo y pintura.

‎

‎Es valioso exaltar que, esta idea se materializa gracias a la articulación internacional del Isena y el Gabinete de Cultura del estado Aragua; una demostración del Gobierno Bolivariano por asegurar las mejores condiciones de vida al pueblo, priorizando la salud.

‎

‎A través de una publicación en Instagram (@corpoisenaragua), el ente promotor refirió que todo se realiza con el propósito de ofrecer un transitar cómodo, lleno de amor, comprensión y bajo el acompañamiento familiar.

‎

‎‎Ciudad MCY || Fotos | Isena

‎

‎

‎

‎