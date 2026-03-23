El Partido Enamórate de Venezuela celebró su segundo aniversario

CIUDAD MCY.- En el marco de su segundo aniversario, el partido Enamórate de Venezuela llevó a cabo una pequeña ofrenda floral en la Plaza Bolívar de Maracay, y para conmemorar esta celebración, el evento estuvo encabezado por Frank Flores coordinador regional del agrupación política.

Flores destacó el crecimiento de la organización durante estos 2 años, en los cuales han tenido militantes activos en los municipios que conforman al estado. Durante esta actividad estuvieron presentes los coordinadores municipales, el coordinador de la juventud, entre otros representantes del partido. El vocero recordó que las celebraciones que iniciaron el pasado 21 de marzo con una jornada nacional en Caracas, la cual se extendió al domingo 22 con actividades en cada rincón de Aragua.

‘En cada municipio colocamos una torta, un compartir con cada uno de los dirigentes’’ expresó Flores.

El coordinador regional de la tolda política se mostró agradecido por la oportunidad de llevar a cabo esta actividad, por todo el apoyo que han mostrado hacia este partido, y también aprovechó para enviar al coordinador del Partido Nacional José Antonio España. Asimismo destacó que seguirán en la lucha por la liberación de Nicolás Maduro mientras siguen los lineamientos de la presidenta encargada.

‘‘Nuestro partido Enamórate de Venezuela totalmente comprometido con la revolución y el legado de Chávez, nuestro líder máximo quien nos inculcó esa semilla revolucionaria’’ manifestó Flores.

A dos años de su creación Enamórate de Venezuela busca consolidar su presencia territorial bajo la premisa con el ciudadano. Este evento cerró con una ofrenda floral en la estatua del Libertador Simón Bolívar.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS: CIUDAD MCY