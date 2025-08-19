Aspirantes al reinado de Piñonal se citaron con la prensa

*** La actividad sirvió como plataforma para que las 22 jóvenes demostraran su elegancia, oratoria y dieran a conocer el mensaje positivo que desean llevar a la comunidad***

CIUDAD MCY.- En una jornada que resaltó el carisma y la belleza de las jóvenes maracayeras, las aspirantes al título de reina de Piñonal 2025 se presentaron ante los medios de comunicación regional.

La actividad sirvió como plataforma para que las 22 jóvenes demostraran su elegancia, oratoria y dieran a conocer el mensaje positivo que desean llevar a la comunidad.

Cabe resaltar que las candidatas mencionaron la importancia de desarrollar en la jurisdicción proyectos sobre el reciclaje, la conservación del medio ambiente, la promoción del deporte y la cultura.

El evento le permitió a las jovencitas a desenvolverse con él público, para lo que será la gran gala final donde se conocerá la nueva soberana de la corona de Piñonal 2025.

Esta jornada es parte del cronograma de actividades del 65 aniversario de la comunidad de Piñonal donde los habitantes celebrarán esta significativa fecha con un reinado, así como también, múltiples actividades recreativas y culturales para todos los asistentes.

