Inparques Aragua sensibiliza a la población a través de la Vitrina Ecológica

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por fomentar la conciencia ambiental y el aprecio por la biodiversidad, Inparques Aragua llevó a cabo una exitosa jornada de sensibilización a través de su Vitrina Ecológica. Este evento, que se desarrolló en las áreas protegidas de Serranía Las Delicias y el área recreativa Las Cocuizas, contó con apoyo de material didáctico a los participantes, así como también, muestras representativas de la fauna local, incluyendo especies en peligro de extinción.

Durante la actividad, los visitantes tuvieron la oportunidad de aprender sobre la riqueza natural que habita en el enigmático Henri Pittier, así como la importancia de conservar estos espacios vitales para el ecosistema.

La jornada estuvo a cargo de los especialistas de Inparques, quienes respondieron las preguntas de los participantes y aclararon sus dudas, brindando información valiosa sobre las medidas que se pueden tomar para proteger la biodiversidad.

La iniciativa busca no solo informar, sino también inspirar a la comunidad a adoptar prácticas sostenibles y a involucrarse en la conservación del medio ambiente.

Con este tipo de Jornadas Inparques Aragua fomenta la educación ambiental y su vez concientiza a la población sobre la protección de las áreas naturales de la región central del país, en el evento los proteccionistas exhortaron a los a ser parte activa en la defensa de nuestro patrimonio ecológico.

REINA BETANCOURT || FOTO CORTESÍA