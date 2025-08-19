Avances significativos en salud garantizan el bienestar de los aragüeños

***La vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez está trabajando de la mano con el pueblo con el fin de mejorar las instalaciones hospitalarias y ofrecer servicios médicos de calidad para el bienestar de los aragüeños ***

CIUDAD MCY.-En el estado Aragua se han logrado alcances significativos en materia de salud que van desde atención médica, hasta las dotaciones de equipos de alta tecnología con el objetivo de brindar a la población un sistema eficiente que esté al alcance de todos.

De acuerdo al trabajo que ha desarrollado el Gobierno regional, encabezado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, desde 11 al 17 de agosto se evidencian mejoras en la ejecución en un servicio impecable lleno de dedicación, constancia y amor, que arrojó cifras positivas en procedimientos médicos, intervenciones quirúrgicas, jornadas de atención, inmunizaciones y sesiones educativas.

SERVICIO DE GINECOLOGÍA OBSTÉTRICA

Gracias a las mejoras efectuadas por ejecutivo regional, las atenciones en el área de ginecobstetricia se realizaron 220 partos en un ambiente seguro y controlado, con atención de profesionales que ayudaron a detectar y manejar complicaciones, reduciendo los riesgos tanto para las madres e hijos.

ATENCIÓN INMEDIATA

Por otro lado, el Gobierno regional en su compromiso de fortalecer el sistema de la red hospitalaria, ha rehabilitado y equipado los quirófanos con el objetivo de optimizar la seguridad de los pacientes y la calidad de atención quirúrgica.

Durante la semana anterior, los médicos atendieron 284 emergencias, siendo 311 de ellas electivas y 10 de alta complejidad, con procedimientos precisos, seguros y con menos complicaciones, lo que se traduce en una recuperación más rápida para los pacientes.

ODONTOLOGÍA

A través de la iniciativa «Misión Sonrisa», el Gobierno ha demostrado su compromiso con el acceso al servicio de la salud bucal, es por ello que realizó entrega de 329 prótesis bucales.

Esto con el objetivo de aumentar la confianza del paciente y su calidad de vida en general.

IMPLANTES

El Ejecutivo regional ha tomado la iniciativa de brindar a las féminas aragüeñas métodos anticonceptivos gratuitos, eficaces y de larga duración con el objetivo de prevenir embarazos no deseados.

Los profesionales de la salud en esta materia realizaron la colocación de 50 implantes anticonceptivos de larga duración que permite a las mujeres planificar sus embarazos logrando así un impacto positivo en su salud y bienestar.

INMUNIZACIONES

Las vacunas ofrecen múltiples beneficios y protegen a toda la población contra enfermedades, es por ello que el equipo de inmunizadores aplicó vacunas a 3.360 niños y 3.140 adultos.

Estas inmunizaciones permiten que los aragüeños cuenten con un sistema inmune activo, para evitar enfermedades o virosis.

SESIONES EDUCATIVAS

Para facilitar el aprendizaje y ampliar los conocimientos 1.690 personas recibieron información valiosa en charlas educativas en la que abordaron temas de patología especiales, salud de la mujer, pediatría y otros.

Estas sesiones educativas son impartidas por un equipo de profesionales que se dedican a brindarles orientaciones a las familias aragüeñas.

JORNADAS

En esta semana, se desarrollaron 54 jornadas de salud en diversas comunidades y ambulatorios que ofrecieron un sinfín de servicios entre ellos; consultas especializadas, ginecología, medicina interna, nefrología, pediatría, geriatría, medicina general, odontología, ecografía, laboratorio, pesquisa de hipertensión arterial, otorrino y diabetes.

Asimismo se efectuaron 40 jornadas de Fistula, en la que se atendieron pacientes con enfermedades renales crónicas que permitiron mejoras en la eficacia de los tratamientos de hemodiálisis.

Estos avances forman parte de la transformación del sistema de salud en Aragua, en el que el Gobierno regional demuestra su compromiso de ofrecer al pueblo servicios asistenciales óptimos para su bienestar.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | CORTESIA