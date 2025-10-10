Asunción será la sede de los Juegos Panamericanos 2031

CUIDAD MCY.-La ciudad de Asunción, Paraguay, fue seleccionada este viernes como la sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2031, tras imponerse a la candidatura conjunta de Río de Janeiro y Niterói, en Brasil.

La elección se realizó durante la asamblea general de Panamsports en Santiago de Chile, donde la capital paraguaya obtuvo 28 votos frente a los 24 alcanzados por la propuesta brasileña.

Será la primera vez que Paraguay organice unos Juegos Panamericanos, marcando un hito en la historia deportiva del país. Brasil, en cambio, ya fue anfitrión en dos ocasiones: São Paulo en 1963 y Río de Janeiro en 2007.

La designación de Asunción como sede representa una nueva etapa para el deporte continental, con expectativas de desarrollo en infraestructura, participación regional y proyección internacional.

