Comunidad deportiva y recreativa participó en Taller de Liderazgo Comunal

El Plan Nacional de Formación de Voceros y Líderes Comunales está diseñado para proporcionar a los participantes una sólida base teórica y práctica en el ámbito del deporte y la recreación comunitario

CUIDAD MCY.-En la Gran Base de Paz, Gran Tiuna (Gimnasio vertical) ubicado en el municipio Girardot, se llevó a cabo una nueva jornada del Plan Nacional de Formación de Voceras, Voceras y Líderes Deportivos Recreativos Comunales, iniciativa que reúne esfuerzos entre instituciones nacionales y locales para fortalecer las bases del deporte venezolano desde una perspectiva local e inclusiva.

La actividad reunió a más de 140 voceros deportivos de los 18 municipios que comprenden al estado Aragua, y se desarrolló de manera simultánea en los estados Monagas y Táchira, con una destacada participación de directores de institutos municipales, voceros comunitarios y líderes deportivos provenientes de distintas localidades.

La actividad la encabezaron Gladys Guerrero, ponente y capacitadora del Ministerio del Deporte, Daniel Alfonzo, director de masificación del Instituto Regional del Deporte Aragua (IRDA) y demás ponentes de los diversos temas tratados para que los asistentes fuesen multiplicadores de la información.

Guerrero comentó que el propósito de la actividad es contribuir con la formación de los voceros en el área del deporte, la recreación y la actividad física en las comunidades y para que cuenten con las herramientas adecuadas que les permitan desarrollar programas sistemáticos de la práctica de la actividad física para la salud, el deporte comunitario y la recreación, en la ocupación sana del tiempo libre.

Destacó la asesora deportiva que este trabajo, diseñado como un programa ministerial, le otorga la importancia necesaria a la actividad física para la salud y dota a los cuadros populares de herramientas pedagógicas, técnicas y métodos para promover y gestionar el desarrollo deportivo y recreativo desde las comunidades.

En este programa se abordan temas como la formulación de proyectos, la planificación de actividades deportivas innovadoras y la organización de eventos deportivos en la comunidad, considerando al deporte como un fenómeno social con un impacto significativo en el desarrollo y bienestar colectivo.

El director de masificación del IRDA informó que, en la entidad se encuentran trabajando en el desarrollo de los terceros Juegos Deportivos Nacionales Comunales, lo que proyecta este encuentro como parte fundamental para una ejecución limpia de esta competencia.

Además, informó que este encuentro tendrá fin este sábado 11, y que se mantienen altas expectativas con los participantes una vez culmine el ciclo de formación.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS | CIUDAD MCY