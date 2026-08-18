Atención Bachilleres: Estas son las fechas de asignación de cupos en la Universidad

CIUDAD MCY.-La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) mantiene su cronograma con relación al ingreso de bachilleres y aspirantes a la educación universitaria, contemplando para este mes de agosto varias fechas relevantes para el proceso de asignación de cupos.

La primera etapa de asignación del Sistema Nacional de Ingreso (SNI) está prevista para el lunes 17 de agosto, mientras que del 18 al 24 del presente mes se prevé un lapso para modificaciones de carrera o institución.

Posteriormente, se dará inicio a una nueva fase que corresponde a la segunda asignación de cupos, programada para el 26 de agosto, donde los aspirantes deben volver a consultar la información relacionada a su postulación.

Este proceso de asignación de cupos requiere que los aspirantes se mantengan atentos a la plataforma del SNI para de esta forma conocer el estado de su solicitud.

FUENTE: T|LA IGUANA TV

FOTO: CORTESÍA