Conatel establece cronograma para jornadas formativas sobre resguardo de plataformas tecnológicas

CIUDAD MCY. –La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), inició un ciclo de jornadas formativas e informativas orientadas a la implementación del protocolo de seguridad DNSSEC (Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio) en las plataformas tecnológicas del ccTLD .ve (Dominio de Nivel Superior de Código de País para Venezuela) en las diversas instituciones del Estado venezolano.

Este despliegue que forma parte de un cronograma de atención sectorial, ha contado con la participación del Ministerio del Poder Popular para la Educación; Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz; el Ministerio del Poder Popular para la Defensa; el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.

Las jornadas contemplan visitas programadas y sesiones de trabajo directo con las gerencias de tecnología y seguridad de ministerios, institutos autónomos y fundaciones adscritas, cuyo cronograma contempla la participación programada del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo; Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda; Ministerio del Poder Popular de la Mujer y la Igualdad de Género (21/08/26); Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y el Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

A nivel estratégico, este proyecto constituye una política estatal orientada a la soberanía tecnológica, la autonomía técnica y el blindaje institucional de la infraestructura crítica del país. En el entorno digital tradicional, el sistema DNS convierte nombres legibles (como ministerio.gob.ve) en direcciones IP numéricas para permitir la comunicación entre equipos; sin embargo, carece de mecanismos de autenticación entre el emisor y el receptor de la información para verificar si la respuesta fue adulterada en el trayecto.

Conatel resuelve esta vulnerabilidad estructural a través de firmas criptográficas digitales, lo que garantiza matemáticamente que la identidad de los portales gubernamentales no sea suplantada ni alterada en internet. Este lineamiento, orientado por las políticas del Gobierno nacional, busca consolidar un esquema articulado con la Administración Pública Nacional para eliminar el secuestro de tráfico gubernamental (DNS Spoofing o Cache Poisoning) ante un intento de alteración de registros para redirigir a los usuarios hacia servidores fraudulentos. En ese sentido, el protocolo detecta la anomalía de inmediato para romper la firma digital y bloquear el acceso.

Asimismo, la medida asegura que el Estado venezolano genere, administre y rote su propio material criptográfico con absoluta autonomía, para proteger la identidad digital de las instituciones, la continuidad de los servicios digitales y la seguridad del ciudadano al realizar trámites oficiales.

Este plan de trabajo se proyecta a lo largo de un período de 12 meses estructurado en cuatro ejes principales: la implementación interna (que tras consolidar el esquema de firmado seguro -que ya fue completado- contempla la protocolización e instructivos técnicos); la elaboración de la norma técnica para su revisión, discusión, aprobación y publicación oficial durante los tres primeros meses; un plan de formación para la Administración Pública Nacional que avanzará desde la concienciación inicial hasta la capacitación técnico-operativa durante seis meses, un esquema de masificación, además la automatización que, desde de la recolección y clasificación de métricas, dará paso al despliegue piloto en el sexto mes para culminar con la ejecución general en todo el sector público al cumplirse el año.

El despliegue se sustenta en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL), que faculta al Estado para ejercer la regulación, ordenación y control del sector, administrando el dominio de nivel superior (ccTLD .ve) como un recurso de soberanía estratégica nacional. También se toma en consideración la Ley de Infogobierno que establece el uso de tecnologías de información libre, que ordena el resguardo de la integridad, autenticidad y soberanía de los datos públicos y portales del Estado.

PROTECCIÓN USUARIO

Desde la perspectiva de la seguridad de la información, la implementación del protocolo DNSSEC aborda los pilares fundamentales del ecosistema digital: Confidencialidad: El protocolo DNS tradicional no es confidencial y las consultas siguen siendo públicas. DNSSEC mantiene el carácter público de la información, pero certifica la legitimidad del origen. Integridad (Núcleo de DNSSEC): Mediante operaciones matemáticas criptográficas, DNSSEC demuestra que la respuesta proviene del servidor legítimo y no ha sufrido modificaciones durante el tránsito. Disponibilidad: Se garantizan las conexiones legítimas al neutralizar desvíos maliciosos como el envenenamiento de caché, evitando que los ciudadanos sean redirigidos a sitios fraudulentos y protegiendo sus credenciales y datos personales. Para comprender su funcionamiento, la dirección IP en la red actúa como la cédula de identidad del portal. En este sentido, la firma criptográfica opera como un sello húmedo inalterable sobre la identidad digital.

Con esta acción interinstitucional y la fijación de estándares para la gobernanza de redes, Conatel reafirma su compromiso de articular el trabajo continuo con todos los órganos del Estado para la adopción de medidas operativas que fortalezcan el funcionamiento seguro, soberano y confiable de las plataformas tecnológicas del sector público.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA