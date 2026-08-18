Presidenta Delcy Rodríguez entrega nuevas viviendas a familias afectadas por los sismos

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró este lunes la entrega de 48 nuevos apartamentos en el sector Simón Bolívar, ubicado en el Complejo Habitacional Ciudad Tiuna, en Caracas.

La jornada favoreció a 177 personas pertenecientes a 48 familias que resultaron afectadas por los recientes eventos sísmicos y que, de manera progresiva, fueron resguardadas en campamentos transitorios mientras avanzaba el proceso de evaluación y asignación habitacional.

Las viviendas cuentan con esquemas de construcción industrializada y tecnología sismorresistente, forman parte del despliegue habitacional que ejecuta el Gobierno nacional a propósito del Plan Venezuela Renace.

Esta adjudicación corresponde a la tercera etapa de entregas en el desarrollo urbano de Fuerte Tiuna, al sumar 287 soluciones habitacionales otorgadas, que resguardan a 897 habitantes afectados por el doble sismo.

Con esta nueva jornada, la gestión del Gobierno nacional alcanza la cifra de 335 viviendas asignadas como parte de la meta nacional fijada en cuatro mil nuevos hogares proyectados para diciembre de 2026.

FUENTE: VTV

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