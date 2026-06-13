Creada Unidad municipal de Gestión y Protección Animal en Ribas

CIUDAD MCY .- En un acto calificado como un «momento histórico» para la ciudad, este 11 de junio se anunció formalmente la creación de la Unidad Municipal de Gestión y Protección Animal en el municipio José Félix Ribas, tras la firma del Decreto N°005/2026.

Desde los espacios de la plaza Sucre, se dieron cita autoridades nacionales, el diputado de la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, concejales del municipio, el coordinador estadal de la Misión Nevado, el compañero Francisco Mijares y el alcalde de la entidad, Juan Carlos Sánchez.

Este avance hacia la protección total de los animales de la zona se da bajo la orientación de la gobernadora Joana Sánchez. En la iniciativa participa activamente la Misión Nevado, junto a un equipo de profesionales del área veterinaria, comunidades organizadas y diversas organizaciones proteccionistas y animalistas del municipio.

Además de la creación de la unidad, se anunció el inicio de un plan para la adecuación de espacios físicos que contarán con consultorios, quirófanos y atención integral para la atención médica para todos los animales.

Este proyecto se incorpora formalmente al Sistema Aragüeño de Bienestar Animal (SABA) y funcionará bajo la coordinación de la Gran Misión Nevado, institución de vanguardia en la protección animal a nivel nacional. El alcalde extendió sus felicitaciones a todos los involucrados que hicieron posible este logro para el municipio.

El Diputado de la AN expresó su agradecimiento a todo el equipo que se sumó para este proyecto, reconociendo la iniciativa del alcalde Sánchez. Resaltó Hernández que junto a la Gobernadora «le pido a todos los alcaldes que asumieran esto como una tarea municipal para ir a territorializar la acción de protección».

La Unidad Municipal de Gestión y Protección Animal, estará bajo la coordinación de Erick Ramírez y un gran equipo de hombres y mujeres que con amor brindarán atención a los animales.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS