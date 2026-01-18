Atención oportuna mejora red de aguas servidas en sector Patrocinio Peñuela Ruiz

El despliegue operativo respondió a los reportes formulados por la comunidad, priorizando mejoras en el drenaje y en el funcionamiento del sistema sanitario.

CUIDAD MCY.-Con la finalidad de mejorar el funcionamiento del sistema de aguas servidas y garantizar condiciones sanitarias más seguras para las familias, el equipo de Servicios Públicos e Infraestructura del municipio José Ángel Lamas ejecutó con éxito labores de aducción de cachimbo en la calle Oriente del sector Patrocinio Peñuela Ruiz, Santa Cruz, optimizando la conducción de aguas residuales en la zona.

La intervención respondió de manera directa a los reportes formulados por la comunidad, atendiendo una necesidad prioritaria asociada al drenaje y al manejo adecuado de las aguas servidas.

La ejecución se enmarca en las orientaciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en articulación con la vocera del Poder Popular ante la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y bajo la gestión del alcalde Tony García, fortaleciendo la coordinación institucional en beneficio de las comunidades santacrucenses.

En este sentido, se resalta que esta atención oportuna contribuye a prevenir afectaciones estructurales, y posibles riesgos para la salud pública, favoreciendo el bienestar colectivo.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CORTESIA