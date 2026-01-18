Recuperan murales de J.J. Moros en la avenida Las Delicias

La acción está a cargo del equipo de profesionales de la Galería de Arte Municipal de la alcaldía de Girardot

CUIDAD MCY.-La Alcaldía de Girardot, a través del equipo especializado de la Galería de Arte Municipal (GAM), avanza en las labores de recuperación de tres piezas fundamentales del patrimonio artístico local: «Iguana Iguana», «Orquídeas en el Parque» y «Hoja y sus Partes», todas de la autoría del reconocido escultor maracayero José Joaquín Moros, mejor conocido como J.J. Moros.

Las obras en la avenida Las Delicias son parte fundamental de la identidad visual de la ciudad, y fueron sometidas a un proceso de rehabilitación técnica. El caso más crítico fue el de la pieza «Hoja y sus Partes», de 10,20 metros de ancho y 2,5 de alto, la cual requirió la remoción de capas de pintura no originales que alteraban su diseño y dificultaban su apreciación estética.

José Joaquín Moros es una figura de referencia en la escultura contemporánea venezolana. Su trabajo se caracteriza por el uso de la geometría y el metal (acero), explorando la relación entre el vacío y la forma.

Esta intervención está a cargo de expertos en conservación adscritos a la municipalidad, quienes trabajan para devolver a las esculturas su acabado original.

Las acciones demuestran el compromiso del gobierno local con la preservación de la cultura en los espacios públicos del municipio Girardot, garantizando que el arte sea accesible para todos los ciudadanos.

ALCALDÍA DE GIRARDOT | FOTOS: CORTESÍA