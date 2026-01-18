Planificación estratégica impulsa el desarrollo aeroportuario en Aragua

Autoridades y personal aeroportuario definieron el Plan de Acción 2026 con énfasis en la seguridad operacional, la calidad del servicio y la conectividad regional

CUIDAD MCYCon el propósito de definir el Plan de Acción 2026, orientado al fortalecimiento del sector aéreo y al cumplimiento de estándares superiores de seguridad y calidad en la aviación civil en el estado Aragua, se desarrolló una mesa de trabajo estratégica desde el Aeropuerto de Aragua “Tacarigua”.

La actividad estuvo encabezada por la directora general, Caryl Bertho, junto al personal aeroportuario, como parte de una jornada de planificación alineada con las líneas estratégicas impulsadas por el Gobierno Bolivariano, liderado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez.

La agenda estuvo centrada en la consolidación de acciones orientadas a optimizar la prestación de servicios aeroportuarios, avanzar hacia la certificación del aeródromo y contribuir al desarrollo regional, enmarcado en la 2T del Plan de las Siete Transformaciones (7T)

Durante el desarrollo de la mesa de trabajo se abordaron aspectos técnicos, operativos y organizacionales, enfocados en elevar la eficiencia institucional y garantizar el cumplimiento de los más altos estándares exigidos por la aviación civil, reforzando la seguridad operacional y la calidad del servicio ofrecido a usuarios y operadores del sector aéreo.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a posicionar al Aeropuerto de Aragua “Tacarigua” como un eje clave para el desarrollo económico y la conectividad regional, mediante una gestión articulada entre las autoridades aeroportuarias.

REINYMAR TOVAR | FOTOS |CORTESIA