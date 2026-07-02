Atendido deslizamiento del sector La Ballesta en municipio Tovar

Equipos técnicos y maquinaria pesada realizan trabajos de estabilización del área afectada para reducir riesgos y contener el desplazamiento del terreno

CIUDAD MCY.- El equipo estadal de la empresa Vías de Aragua mantiene labores de atención y mitigación en el municipio Tovar, específicamente en el sector La Ballesta, donde se registró el deslizamiento de material rocoso asociado al sismo y recientes réplicas que han impactado distintas zonas del país.

Las acciones se concentran en la estabilización del área afectada, mediante el uso de maquinaria pesada para la remoción y reorganización del material desprendido, así como la evaluación técnica del terreno con el fin de reducir riesgos y restablecer progresivamente las condiciones de seguridad en el punto intervenido.

En el sitio se observa la conformación de una estructura de contención en proceso, basada en la disposición de rocas de gran tamaño, elemento que forma parte de las labores de mitigación ejecutadas para contener el material inestable y evitar nuevos desplazamientos en la zona intervenida.

La atención de esta contingencia se desarrolla bajo los lineamientos del Gobierno nacional, regional y municipal, lo que ha permitido la coordinación y equipos técnicos para la respuesta en campo.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : REFERENCIALES