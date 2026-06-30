HCM verifica áreas para atención de familias trasladadas desde La Guaira

Durante la inspección en el centro hospitalario se verificaron condiciones estructurales y operativas de diversas áreas, quedando habilitadas para la atención de pacientes trasladados desde el estado más afectado por el evento sísmico registrado en el país

CIUDAD MCY.- Distintas áreas del Hospital Central de Maracay (HCM) fueron inspeccionadas con el fin de verificar su disponibilidad para la atención médica de familias trasladadas desde el estado La Guaira tras el evento sismológico registrado en el país. La revisión permitió constatar las condiciones operativas de espacios asistenciales que serán incorporados a la respuesta sanitaria dispuesta para este contingente.

El recorrido estuvo encabezado por la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga; la autoridad única en Salud, Yosmary Lombano; la secretaria general de la 4ta Transformación, Gipsy Colmenares; la presidenta de la Asociación para el Diagnóstico en Medicina del estado Aragua (Asodiam), Ana Sandoval; y la directora del HCM, Elba Petit.

Durante la jornada fueron evaluadas áreas de hospitalización, emergencia y servicios complementarios, con el propósito de determinar su capacidad de activación inmediata para la recepción, evaluación y atención médica de los pacientes procedentes del estado más impactado.

En este sentido, el despliegue responde a la coordinación entre las instancias del sistema de salud en la entidad, en función de la movilización de capacidades hospitalarias para la atención de personas que requieren atención médica.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : REFERENCIALES