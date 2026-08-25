Atendido deslizamiento en la carretera Colonia Tovar–El Jarillo

Más de 800 metros cúbicos de sedimentos son removidos del tramo afectado por las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana

CIUDAD MCY.-La carretera principal que comunica a la Colonia Tovar con El Jarillo permanece bajo atención tras un deslizamiento de tierra que movilizó más de 800 m³ de sedimentos sobre la vía, producto de las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana.

El alcalde de la municipalidad, Maximiliano Suárez, informó que la saturación de la parte alta del terreno, ocasionada por las precipitaciones asociadas a la onda tropical número 40, provocó el desprendimiento de material que afectó esta importante conexión entre el municipio aragüeño y El Jarillo, perteneciente al estado Miranda.

Los trabajos de despeje comenzaron el lunes, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, y se extendieron hasta la medianoche. Las cuadrillas retomaron las labores este martes, con maquinaria dispuesta por la empresa Vías de Aragua para retirar el sedimento acumulado y recuperar las condiciones de seguridad vial.

ATENCIÓN EN EL SECTOR

La afectación también compromete la movilidad de más de 2 mil habitantes de las comunidades El Roble, El Cedral, La Hernández y La Ciénaga, cuyos accesos se encuentran vinculados con este corredor vial.

Suárez señaló que la atención se desarrolla con el apoyo de Vías de Aragua y la articulación de los equipos municipales, mientras se mantiene el despeje del material desprendido en el tramo afectado.

El alcalde también informó que durante el fin de semana fueron atendidos otros puntos de la vialidad del municipio que registraron movimientos de talud producto de las precipitaciones. Entre ellos se encuentra la vía de la carretera nacional Colonia Tovar–La Victoria.

VIGILANCIA PERMANENTE

Ante la previsión de nuevas ondas tropicales, los equipos de atención municipal mantienen recorridos de inspección en sectores considerados vulnerables a deslizamientos y crecidas de cauces.

El Comando Unificado de Sucesos Adversos, Protección Civil y el equipo de Servicios Públicos realizan evaluaciones en quebradas, ríos y zonas susceptibles a movimientos de terreno, con la finalidad de detectar posibles riesgos y establecer respuestas oportunas ante nuevas incidencias.

REINYMAR TOVAR| CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESÍA | ALCALDÍA TOVAR