SPNS brindó consultas médicas y vacunación en el sector Patrocinio de Santa Cruz de Lamas

CIUDAD MCY.-Los espacios de la Escuela de Patrocinio albergaron un despliegue asistencial y de atención integral que brindó respuesta médica oportuna a 93 habitantes del municipio José Ángel Lamas.

La actividad se enmarca de manera estricta en el Plan Venezuela Renace, política nacional orientada por la presidenta Delcy Rodríguez y el ministro Carlos Alvarado para asegurar la gratuidad y accesibilidad de los servicios asistenciales de salud al pueblo en general.

La articulación en la jurisdicción estuvo coordinada por el personal del ASIC Santa Cruz de Lamas, enlazado directamente con los liderazgos vecinales de la comuna «Sueños del Líder». Dicha cohesión institucional sigue la línea de trabajo comunitario dictado en la región por la gobernadora Joana Sánchez a través de las rutas de atención social de la Aragüeñidad.

Las estadísticas del operativo reflejaron un total de 93 consultas médicas ejecutadas, divididas en 68 valoraciones de medicina general y 25 revisiones al sector infantil en la consulta de pediatría.

Las labores complementarias englobaron 23 tratamientos odontológicos y la realización de 93 pesquisas diagnósticas, disgregadas en 73 tomas de presión arterial y 20 pruebas de glicemia capilar. De igual manera, se inmunizaron ciudadanos con dosis del esquema nacional y el servicio de farmacia comunitaria entregó 246 unidosis de medicamentos destinadas a 93 usuarios.

«Nuestra misión es consolidar una Venezuela humana y solidaria en el territorio. Con estas jornadas escolares y comunales garantizamos que los tratamientos lleguen sin intermediarios a los hogares aragüeños, protegiendo tanto a los niños como a los adultos mayores», detalló la Yosmary Lombano, autoridad única de salud regional.

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