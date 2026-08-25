Gobierno regional afianza estrategias para el fortalecimiento de servicios públicos en el Sur de Aragua

Durante un encuentro de trabajo con líderes comunitarios de San Casimiro, Camatagua y Urdaneta, se estableció una agenda prioritaria para optimizar la atención ciudadana.

CIUDAD MCY .-Con el propósito de alinear líneas de acción orientadas a garantizar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes del sur de la entidad, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, encabezó una reunión de trabajo con líderes vecinales de los municipios San Casimiro, Camatagua y Urdaneta.

​La jornada contó con la participación de la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga; el organizador del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la entidad, José Gregorio Colmenares; y los alcaldes Maikel López (San Casimiro), Julio Melo (Urdaneta) y Duglas Seijas (Camatagua).

El punto central de la agenda fue la planificación de acciones concretas para la optimización de los servicios públicos esenciales.

Las autoridades destacaron que la meta es consolidar y expandir los planes que se han venido ejecutando en distintos sectores de la región, atendiendo a las orientaciones emanadas por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez.

Finalmente con estas acciones el gobierno regional ratifica su compromiso en consolidar el buen vivir de los ciudadanos aragüeños.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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