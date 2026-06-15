Inicia pago del Ingreso Integral de los Trabajadores correspondiente a junio 2026

CIUDAD MCY.- El gobierno venezolano dio inicio este fin de semana al desembolso del Ingreso Integral de los Trabajadores correspondiente al mes de junio de 2026, dirigido al personal activo de la Administración Pública.

El pago se realiza a través del Sistema Patria, mecanismo digital empleado por el Ejecutivo para la distribución de bonos y asignaciones económicas.

El monto de esta primera entrega es de Bs. 88.050,00, equivalente a 150 dólares calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), que se ubica en 587 bolívares por dólar.

Según el cronograma establecido, los trabajadores activos y jubilados que reciben cestaticket cobrarán este primer tramo entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio.

Posteriormente, a finales de mes, se depositará el remanente de 50 dólares para completar el total de 200 dólares mensuales.

FUENTE: ALERTA

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