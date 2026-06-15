Atienden red de aguas servidas en comunidades de Urdaneta

La intervención favoreció a los sectores Rómulo Betancourt, Chupadero, La Colonia, El Progreso, Santa Rosa y Paseo Libertad mediante labores de saneamiento y diagnóstico

CIUDAD MCY.- Entre equipos especializados y maniobras de saneamiento, avanzaron los trabajos dirigidos a optimizar el sistema de aguas servidas en seis comunidades del municipio Rafael Guillermo Urdaneta, una intervención que también permitió evaluar posibles afectaciones en la red de colectores.

Las labores fueron ejecutadas mediante la unidad Vacuum del Ministerio de Atención de las Aguas, favoreciendo a los sectores Rómulo Betancourt, Chupadero, La Colonia, El Progreso, Santa Rosa y Paseo Libertad, donde se realizaron operaciones de succión para remover sedimentos y materiales acumulados que comprometían el desempeño del sistema.

La jornada respondió a la necesidad de mejorar las condiciones operativas de la infraestructura sanitaria en estas comunidades, permitiendo restablecer la capacidad de circulación de las aguas servidas y reducir riesgos asociados a obstrucciones dentro de la red.

La acción fue desarrollada bajo las orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en coordinación con el Ministerio del de Atención de las Aguas y el Gobierno regional, liderado por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, como parte de las políticas dirigidas a la atención de los servicios públicos esenciales.

EXPLORACIÓN DE LA RED SANITARIA

Además de las labores de limpieza y mantenimiento, los equipos técnicos efectuaron exploraciones en distintos puntos del sistema para determinar la existencia de posibles colectores colapsados o deteriorados que puedan estar afectando el correcto funcionamiento de la red.

Estas evaluaciones permitirán obtener un diagnóstico más preciso sobre el estado de la infraestructura subterránea y definir futuras acciones orientadas a corregir las incidencias detectadas, garantizando una respuesta más eficiente ante las necesidades de las comunidades.

CORRESPONSABILIDAD COMUNITARIA

Desde el Gobierno municipal también se reiteró el llamado a la conciencia ciudadana para preservar las condiciones de funcionamiento de las redes de aguas servidas.

En este sentido, se exhortó a la población a evitar arrojar desechos sólidos, escombros y otros materiales a las tuberías y cloacas, ya que estas prácticas generan obstrucciones que afectan la operatividad del sistema y ocasionan mayores complicaciones en los sectores atendidos.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA