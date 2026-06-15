Jornada de Inmunización en Aragua se realizó con éxito en Aragua

CIUDAD MCY.- El Sistema Público Nacional de Salud, a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), se desplegó con éxito en la fiesta de inmunización en las 43 Áreas de Salud Integrales Comunitarias (ASIC), con el fin de aumentar la cobertura del esquema de vacunación en el estado Aragua.

La autoridad única de Salud de la entidad, Yosmary Lombano, informó que las vacunadoras recorrieron casa a casa los diferentes sectores de los 18 municipios de la región aragüeña, a fin de garantizar bienestar y protección sobre enfermedades inmunoprevenibles.

Por su parte, la coordinadora regional del PAI, Maydelis Ascanio, detalló que en la jornada las vacunas administradas fueron pentavalente, polio oral, IPV, antiamarilica, SRP y toxoide para proteger a toda la familia aragüeña.

Dichas acciones se realizan cumpliendo con las políticas de salud emanadas de la presidenta (E) Delcy Rodríguez; con el respaldo del ministro de Salud, Carlos Alvarado, bajo orientaciones de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y la supervisión de la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, con el firme propósito de asegurar el fácil acceso a la salud de calidad a los aragüeños y aragüeñas.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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