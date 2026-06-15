Jornada integral de atención social llegó a la comunidad El Reverdecer

Los habitantes tuvieron acceso a consultas, chequeos preventivos y herramientas orientadas al cuidado de la salud, en una acción destinada a acercar servicios esenciales a las comunidades.

CIUDAD MCY.- La comunidad El Reverdecer, ubicada en la comuna “Itoto Manto” del municipio Francisco Linares Alcántara (FLA), fue el punto de encuentro para una jornada especial de atención social que concentró servicios de salud, orientación nutricional y actividades recreativas dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

Durante la actividad, organizada con la participación de distintas dependencias de la Alcaldíma, los habitantes tuvieron acceso a consultas, chequeos preventivos y herramientas orientadas al cuidado de la salud, en una acción destinada a acercar servicios esenciales a las comunidades.

El alcalde Víctor Bravo destacó la articulación entre las instituciones municipales y el Poder Popular para atender de manera directa a la población.

“Estamos contentos, aquí en la comuna Itoto Manto, en la comunidad El Reverdecer. Aquí estamos todos los organismos que tenemos en la Alcaldía, en la atención social, junto a nuestra gobernadora Joana Sánchez, atendiendo a la comunidad El Reverdecer”, expresó.

El mandatario municipal señaló que la actividad contó con el acompañamiento de líderes comunitarios, representantes de la Unidad de Batalla Bolívar-Chávez (UBCh) y responsables de distintas áreas de trabajo social, quienes participaron en la atención brindada a los vecinos del sector.

JORNADAS SEMANALES

Bravo informó que esta iniciativa forma parte de una programación permanente que se desarrolla cada sábado en distintos puntos del municipio, atendiendo de manera progresiva las necesidades de las comunidades organizadas.

“Esta es una orientación que tiene nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y todos los sábados, esta es la jornada número 13 que estamos cumpliendo; estamos atendiendo a una comunidad diferente en nuestro municipio”, afirmó el burgomaestre.

Finalmente, el Alcalde reiteró que estos despliegues continuarán recorriendo los diferentes sectores de la jurisdicción, con la finalidad de garantizar atención directa a la población y contribuir a la transformación social de la comunidad.

REINYMAR TOVAR

FOTOS:CORTESIA