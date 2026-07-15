Atletas aragüeños de 44 disciplinas recibieron becas deportivas

La entrega de los recursos forma parte de una iniciativa impulsada por la mandataria aragüeña con la finalidad de que los atletas cuenten con las condiciones necesarias para su preparación rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales 2026

CIUDAD MCY.- Demostrando su compromiso con la juventud deportiva, Joana Sánchez, vocera de la Aragüeñidad, hizo entrega de 411 becas a los atletas de alto rendimiento de 44 disciplinas que participarán en los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles (JDNJ) 2026.

El acto se realizó en las instalaciones del Parque Acuático de Maracay, lugar desde donde la gobernadora Sánchez, en compañía del presidente del Instituto Regional de Deporte del estado Aragua (IRDA), Carlos España, hizo entrega del emolumento a 195 atletas femeninas y 216 masculinos.

De igual forma, la vocera del Pueblo Aragüeño fue informada sobre la adquisición de los implementos para 20 de las 44 disciplinas, lo que representa una cobertura del 45% en la dotación de material deportivo.

Entre las disciplinas beneficiadas se encuentran: béisbol, softbol, rugby, taekwondo, escalada, dominó, levantamiento de pesas, voleibol de cancha, voleibol de playa, boxeo, kenpo, lucha, pentatlón moderno, baloncesto 5×5, baloncesto 3×3, tenis de campo, tenis de mesa, bádminton, raquetbol y triatlón.

«Este material es de excelente calidad y reactivaremos la compra de ese 55% restante que falta», afirmó la Gobernadora.

En medio de la celebración, Sánchez anunció que Aragua se ubica entre los cinco estados del país con mayor cantidad de atletas clasificados rumbo a los JDNJ 2026.

Por su parte, Carlos España, presidente del IRDA, comentó que la iniciativa busca fortalecer integralmente a los atletas más allá del aspecto deportivo.

«Se entregaron 411 becas deportivas en el estado Aragua para el segundo semestre del año, beneficiando a atletas que participarán en los Juegos Nacionales Juveniles 2026, la selección de becados se basó en su clasificación para estos juegos y se está apoyando a los atletas que representan al estado en selecciones nacionales y que actualmente están concentrados en Caracas».

ATLETAS CLASIFICADOS

Este evento no solo significó un aporte económico, sino que demostró la resiliencia, esfuerzo, el trabajo y la huella que deja un aragüeño en un campeonato nacional al posar con una medalla que conllevó meses de entrenamiento.

Andrea Milanés, campeona nacional de sambo, expresó su gratitud por la beca recibida y se comprometió a seguir con su preparación académica.

«Es un orgullo para mí haber recibido esta beca que representa mucho esfuerzo, como deportista esta asignación es muy importante, mi equipo y yo nos sentimos preparados para participar en los juegos y traernos todas las medallas posibles».

Finalmente, Pedro Concepción, atleta de baloncesto 3×3, agradeció a las autoridades por el compromiso y apoyo que le brindan a los atletas del estado.

«Esta beca cubrirá gastos importantes, lo cual facilita mi desempeño deportivo, estoy muy contento por recibir esta beca y desde acá nos seguimos preparando para continuar dejando al estado Aragua en la cima del polio».

Con estos recursos, los atletas aragüeños fijan la mirada en el podio de los JDNJ 2026 y asumen este compromiso con el respaldo absoluto de una gestión que cree en su talento.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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