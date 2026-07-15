Laser Airlines activa vuelos nacionales a través del Aeropuerto Libertador en Maracay

Para brindar una experiencia cómoda, segura y organizada a los pasajeros, se ha acondicionado el aeropuerto especialmente para la atención de viajeros comerciales, incorporando infraestructura y servicios que facilitan cada etapa del proceso de viaje

CIUDAD MCY.-Laser Airlines anunció la activación de sus vuelos nacionales a través del Aeropuerto Libertador (SVBL), ubicado en Maracay, estado Aragua.

Esta medida forma parte del plan de contingencia desarrollado en coordinación con las autoridades aeronáuticas nacionales, con el propósito de mantener la conectividad aérea entre las principales ciudades del país y ofrecer una alternativa segura, organizada y eficiente para los pasajeros.

Para brindar una experiencia cómoda, segura y organizada a los pasajeros, el Aeropuerto Libertador fue acondicionado especialmente para la atención de viajeros comerciales, incorporando infraestructura y servicios que facilitan cada etapa del proceso de viaje.

Los pasajeros acceden al aeropuerto Libertador siguiendo la señalización dispuesta hasta el área de estacionamiento vehicular. Desde allí, ingresan con su equipaje a una cómoda zona de recepción especialmente acondicionada para su atención.

Posteriormente, los pasajeros serán trasladados en unidades climatizadas hasta las áreas operativas del Aeropuerto Libertador para su posterior chequeo y abordaje a su destino nacional.

BONDADES:

• Punto de recepción y atención ubicado en el Aeropuerto Libertador.

• Amplio estacionamiento para pasajeros.

• Áreas de espera cómodas y climatizadas.

• Acceso a servicios de alimentación y sanitarios.

• Traslado seguro y organizado hacia el área de check-in y embarque.

• Procesos operativos respaldados por protocolos de seguridad aeronáutica y control de equipajes.

De esta manera, Laser Airlines retomará temporalmente sus operaciones nacionales desde Maracay hacia los destinos de Porlamar, Barcelona, Maracaibo y El Vigía, garantizando así la conectividad de estas importantes ciudades y regiones del país durante el período de contingencia.

La aerolínea invita a todos los pasajeros con vuelos programados a verificar su itinerario y mantenerse informados a través de los canales oficiales de Laser Airlines o su agencia de viajes de confianza.

www.laserairlines.com, whatsApp +58 412 2662637 y su centro de atención telefónica 0501 LASER 00 (0501 5273700)

FUENTE: GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA